На Львівщині 80-річного чоловіка знайшли в рові після двох днів пошуків

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На Львівщині розшукали 80-річного чоловіка, який вийшов із дому та не повернувся. Після двох днів пошуків пенсіонера виявили в рові.

Його знайшли в канаві та передали медикам.

Ввечері 31 жовтня рятувальники отримали повідомлення, що в селі Мервичі Львівського району зник чоловік 1946 року народження. Він вийшов із дому та не повернувся.

Пошуки тривали майже дві доби. До них долучилися рятувальники Львівської гірської пошуково-рятувальної групи, місцева пожежна команда села Куликів і родичі зниклого.

Чоловіка знайшли 2 листопада о 15:46 у канаві.

За допомогою альпіністського спорядження та квадроцикла його підняли на поверхню та транспортували до місця, де змогли передати медикам "швидкої".

Про це повідомили в ДСНС Львівської області.



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