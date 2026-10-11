На Львівщині чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК

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У місті Шептицький Львівської області невідомий напав на військовослужбовця територіального центру комплектування. За наявною інформацією, чоловік поранення ножем завдав військовому групи оповіщення.

«Подія сталась 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький. Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення та завдав йому удару, ймовірно ножем, у шию, після чого втік», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали на місце події «швидку». Зараз поранений перебуває у реанімації.

«До розкриття злочину задіяні: слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», — зазначили у поліції.

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