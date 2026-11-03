На Львівщині чоловік викрав Mercedes-Benz Sprinter та обікрав магазин техніки

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23-річного мешканця Куликова на Львівщині засудили до 5 років і 2 місяців позбавлення волі за незаконне заволодіння автомобілем та крадіжку з магазину техніки.

Крім того, він має відшкодувати власнику буса понад 284 тис. грн матеріальної та 35 тис. грн моральної шкоди, а також повернути викрадене майно магазину.

За матеріалами справи, у липні 2025 року чоловік напідпитку викрав Mercedes-Benz Sprinter, який власник ненадовго залишив на території свого фермерського господарства в одному із сіл Львівського району.

Автомобіль був незамкнений, а ключі залишилися в замку запалювання. Обвинувачений скористався цим, сів за кермо та поїхав. Однак далеко заїхати не зміг: не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинув бус.

Подальший огляд на стан сп’яніння показав, що рівень алкоголю в організмі чоловіка більш ніж у 10 разів перевищував допустиму норму.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Поки тривали експертизи та необхідні слідчі дії у справі про викрадення автомобіля, чоловік скоїв новий злочин.

У лютому 2026 року вночі, перебуваючи напідпитку, він зірвав навісний замок із металевих ґратів і проник до магазину техніки.

Звідти зловмисник викрав чотири мобільні телефони, три годинники та майже 5 тис. грн готівки. Загальна сума збитків перевищила 35 тис. грн.

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці знайшли та вилучили три телефони і смартгодинник. Решту викраденого товару він, за даними слідства, загубив дорогою з магазину.

Чоловікові інкримінували незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 289 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Суд призначив 23-річному мешканцю Куликова покарання у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі. Також засуджений повинен компенсувати власнику автомобіля понад 284 тис. грн матеріальної та 35 тис. грн моральної шкоди, а власнику магазину — повернути викрадене майно.

Досудове розслідування проводив ВП № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Вину чоловіка в суді довели прокурори Жовківської окружної прокуратури.

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