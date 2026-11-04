На Львівщині чоловік звинуватив трьох лікарів у втраті ноги

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками після заяви жителя Львівщини, якому ампутували праву ногу.

Чоловік зламав кінцівку у квітні, однак стверджує, що під час госпіталізації лікуючий лікар його не відвідував, перев’язки робили без рукавиць, а подальші операції не зупинили відмирання тканин.

У червні в львівській лікарні Святого Луки йому провели ампутацію, після чого в серпні пацієнт звернувся до поліції із заявою на лікуючого лікаря, ще одного медика та завідувача травматологічного відділення. Згідно з ухвалами Стрийського міськрайонного суду від 29 жовтня, слідчим дозволили вилучити оригінали медичних документів для проведення комісійної судово-медичної експертизи, досудове розслідування триває.

Джерело: ZAXID.NET.

Нагадаємо, хлопчику віком 1 рік та 10 місяців лікували зуби в комунальному медзакладі Тернополя. У результаті його не змогли вивести з наркозу. Судово-медична експертиза показала, що попередньою причиною смерті хлопчика була гостра легенево-серцева недостатність.

У Києві в приватній клініці 7-річний хлопчик помер у стоматолога після введення йому наркозу.

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