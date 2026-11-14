На Львівщині чоловіка оштрафували на 51 тисячу гривень за посилку

0:00 / 0:00

Житель Львівської області відправив до США посилку, у якій виявили систему виявлення безпілотників. Відправлення перехопили митники на сортувальному терміналі поблизу Львова, а Пустомитівський районний суд призначив чоловікові штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Як встановив суд, 3 червня 2025 року чоловік у відділенні «Нової пошти» № 35 у Хмельницькому оформив міжнародне експрес-відправлення до міста Модесто (штат Каліфорнія, США). У посилці лежала мобільна система виявлення дронів (дрон-детектор) Kceoh-L (Mddsr1 Ксеон-L) виробництва ТОВ «Ксеонікс Технолоджі» у комплекті з чотирма антенами.

Цей прилад належить до товарів подвійного використання, тому для його вивезення за кордон потрібен спеціальний дозвіл Державної служби експортного контролю України, якого відправник не мав. Уже наступного дня, 4 червня, посилку зупинили та вилучили під час митного контролю на Центральній сортувальній станції «Нової пошти» митного поста «Львів-поштовий» у селі Муроване біля Львова.

У вересні 2026 року підозрюваний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Львівської обласної прокуратури. Під час визначення покарання суд врахував низку пом’якшувальних обставин, зокрема те, що чоловік раніше не судимий і вперше притягується до відповідальності. Також обвинувачений проходив військову службу в ЗСУ за мобілізацією, де отримав позитивну характеристику, повністю визнав провину та сприяв слідству. На підтвердження щирого каяття він добровільно переказав 50 тис. грн. на потреби Збройних Сил України.

Пустомитівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та призначено узгоджений штраф у розмірі 51 тис. грн (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Вилучений дрон-детектор конфісковано в дохід держави.

Із засудженого також стягнуто 22 764 гривні за проведення судової експертизи.

Джерело: ТСН

В Україні почали діяти штрафи за збір грибів: які види не можна зривати.

Іван Вигівський закликав Верховну Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості.

На Житомирщині чоловік надіслав дружині гранату поштою, у нього знайшли ще боєприпаси.

Читай нас у