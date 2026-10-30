На Львівщині чоловіка засудили за сексуальне насильство над зведеною сестрою

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Мешканця Львівщини засудили до шести років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо малолітньої зведеної сестри. На момент скоєння злочину дівчині було 13 років. Вину 21-річного чоловіка в суді довели прокурори Жовківської окружної прокуратури.

Слідством і судом встановлено, що злочин стався в серпні минулого року, коли дівчина перебувала на літніх канікулах у батька. Чоловік повторно одружився та проживав із дружиною і її повнолітнім сином від попереднього шлюбу.

Однієї ночі зведений брат, скориставшись безпорадним станом дитини та своєю фізичною перевагою, із застосуванням сили вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Зупинити чоловіка потерпілій вдалося лише після тривалих умовлянь і прохань. Після цього він погрожував дівчині та вимагав нікому не розповідати про те, що сталося.

Про пережите дитина наважилася розповісти матері майже через два місяці. Жінка після цього звернулася до правоохоронців.

Прокурори Жовківської окружної прокуратури довели вину 21-річного чоловіка за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство.

Суд призначив обвинуваченому шість років позбавлення волі. Від моменту повідомлення про підозру чоловік перебуває під вартою і залишатиметься там до набрання вироком законної сили.

Крім того, після набрання вироком законної сили відомості про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Прокурор у провадженні Володимир Сітек наголосив, що діти часто бояться розповідати про сексуальне насильство навіть найближчим людям через погрози, страх або розгубленість.

«У таких злочинах діти найчастіше бояться зізнатися навіть найближчим через страх, погрози або розгубленість. Дуже важливо пам’ятати: будь-які протиправні дії щодо дитини — провина кривдника. Саме тому дорослим важливо вибудовувати з дітьми довірливі стосунки, аби ті не боялися ділитися пережитим. Захист прав дітей та забезпечення покарання для кожного, хто зазіхає на статеву недоторканність дитини, є і буде фундаментальним пріоритетом нашої роботи», — зазначив Володимир Сітек.

Досудове розслідування проводило відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок набере законної сили після закінчення строку його апеляційного оскарження.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

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