На Львівщині двох медсестер затримали за продаж метадону

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У Шептицькому на Львівщині правоохоронці викрили двох медичних сестер центральної міської лікарні, яких підозрюють у збуті метадону. Йдеться про таблетки, призначені для замісної терапії людей із наркотичною залежністю.

За даними поліції, медпрацівниці продавали ці препарати стороннім особам, хоча вони мали використовуватися в межах програми замісної підтримувальної терапії. Обох медсестер затримали.

Як повідомили в п’ятницю, 30 жовтня, у поліції та прокуратурі Львівщини, медсестри, відповідальні за видачу препаратів, здійснювали торгівлю таблетками безпосередньо у робочому кабінеті.

Правоохоронці задокументували, як медпрацівниці незаконно збули понад 120 нарковмісних таблеток. 27 жовтня одну з фігуранток затримали після чергової оборудки – збуту 21 таблетки із вмістом метадону.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті зловмисниць вилучили ще 60 нарковмісних таблеток, які вони зберігали для збуту.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять фактів, коли замість трьох реальних пацієнтів по таблетки приходила лише одна особа. Вона підписувалася та забирала одразу весь обсяг – по 21 таблетці щоразу. Таким чином жінка незаконно отримала у медустанові 70 таблеток «для знайомих» і решту – офіційно для себе.

«Також, за попередньою інформацією, деякі наркозалежні, які були на обліку, фактично взагалі не з’являлися до закладу. При цьому в документах фіксувалося, що препарати їм нібито видавали. Окрім цього, пацієнтам могли видавали меншу кількість таблеток, ніж розраховано на тиждень вживання, тоді як у звітності був внесений повний обсяг», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Обом медсестрам повідомили про підозри у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ), а одній з них ще додатково – у незаконному зберіганні з метою збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ). За даними ZAXD.NET, наркотичними таблетками торгували медсестри КНП «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради».

Про це повідомили в п’ятницю, 30 жовтня, у поліції та прокуратурі Львівщини.

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