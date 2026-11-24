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Прокурори Пустомитівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 57-річного колишнього начальника дільниці одного з енергетичних підприємств Львівщини. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки під час експлуатації електромережі, що призвело до загибелі 9-річної дитини.

За даними слідства, чоловік відповідав за організацію та контроль безпечної експлуатації повітряної лінії електропередачі у селі Глібовичі Львівського району.

Однак із листопада 2022 року до червня 2023 року він не забезпечив належного контролю за технічним станом електромережі. Зокрема, допустив експлуатацію лінії, попри те, що дерева росли на недопустимо близькій відстані до проводів і створювали загрозу їх пошкодження та обриву.

Крім того, посадовець не забезпечив належної роботи системи аварійного захисту електромережі. На лінії використовували автоматичний вимикач, який не відповідав технічним умовам і не міг своєчасно відключити пошкоджену ділянку після обриву проводу.

Унаслідок неналежного обслуговування наприкінці червня 2023 року обірвався провід повітряної лінії електропередачі.

24 червня 2023 року після обіду 9-річна дівчинка разом із друзями пішки прямувала до сусіднього села, щоб відвідати церкву. Обірваний провід лежав на узбіччі дороги.

Під час гри дитина підняла його із землі та отримала смертельне ураження електричним струмом.

У серпні 2026 року, після отримання висновків проведених експертиз, прокурори зібрали достатньо доказів для повідомлення колишньому начальнику дільниці про підозру.

Йому інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини — частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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