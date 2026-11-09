На Львівщині лікарю із вадами серця провели унікальну малоінвазивну операцію

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58-річний хірург з Івано-Франківщини Любомир Парохоняк дізнався про небезпечну патологію серця під час профілактичного обстеження. Фахівці Лікарні Святого Пантелеймона у Львові врятували чоловіка, вперше виконавши надскладну операцію з протезування дуги аорти малоінвазивним методом.

Любомир Парохоняк усе життя був активним і не мав скарг на здоров’я. Однак під час планового УЗД серця в нього виявили вроджену ваду аортального клапана та аневризму аорти.

Аневризма — це патологічне розширення стінки кровоносної судини, яке може розірватися та спричинити смертельно небезпечні наслідки. Діагноз став для чоловіка цілковитою несподіванкою.

«Я не можу передати, наскільки це було раптово й неочікувано. Мені знадобився час, щоб усвідомити діагноз і змиритися з ним», — згадує Любомир Парохоняк.

Перед пацієнтом постав непростий вибір: продовжувати спостереження за станом здоров’я, ризикуючи розривом аневризми, або погодитися на планову відкриту операцію.

Чоловік зізнається, що спочатку вагався, адже розумів складність і ризики такого втручання. До того ж йому було непросто довіритися іншим медикам і самому опинитися в ролі пацієнта.

«Я вагався, чи варто вже зараз йти на таку серйозну операцію. Розумів її масштаб і ризики. До того ж мені, як лікарю, було непросто довіритися комусь і самому стати пацієнтом», — розповів він.

Зрештою Любомир Парохоняк вирішив оперуватися, однак хотів, щоб втручання провели малоінвазивно. Тому звернувся до львівських колег — команди кардіохірургів Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Медики закладу мають досвід проведення малоінвазивних операцій на клапанах серця та аорті. Однак протезування дуги аорти таким способом раніше не виконували, адже це одне з найскладніших втручань у кардіохірургії, яке зазвичай проводять відкритим методом.

Керівник Центру серця та судин Роман Домашич пояснив, що операція потребує надзвичайної точності та передбачає низку складних етапів.

«Під час втручання необхідно виділити дугу аорти та повністю мобілізувати її гілки, повністю зупинити кровообіг, підключити апарат штучного кровообігу та забезпечити селективну перфузію головного мозку. Після цього виконати протезування дуги аорти та переключення її гілок у судинний протез. Це найвищий рівень складності в кардіохірургії», — пояснює Роман Домашич.

Перед командою постало питання, який метод обрати: традиційну відкриту операцію з розрізом приблизно 18 сантиметрів чи малоінвазивне втручання через значно менший доступ — лише 5–6 сантиметрів.

Зваживши всі ризики та побажання пацієнта, кардіохірурги вирішили спробувати менш травматичний метод.

«Ми розуміли, що це технічно дуже складне втручання з такого доступу. Але врахували результати обстежень і вирішили, що варто спробувати. Для пацієнта це менш травматично, а його комфорт і безпека – наш пріоритет. Фактично Любомир носив у грудях бомбу сповільненої дії. Добре, що він наважився. Операція була надскладною саме через обраний доступ, але нам усе вдалося», — підсумовує Роман Домашич.

Під час операції лікарі замінили аортальний клапан, висхідну аорту та дугу аорти, реімплантували її гілки, а також частину низхідної аорти. Усе втручання вдалося виконати через малоінвазивний доступ.

Уже на п’ятий день після операції Любомир Парохоняк повернувся додому. Чоловік зізнається, що почувається значно краще, ніж очікував після настільки складного втручання.

«Мене запитують: “Як ти?”. А я відповідаю, що, якби не пов’язка, навіть не відчув би, що переніс операцію. Мене вже зачекалися мої пацієнти, хочу скоріше пройти реабілітацію та повернутися до своєї улюбленої справи – хірургії», — розповів лікар.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

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