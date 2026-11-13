На Львівщині Mercedes зіткнувся з Audi: у ДТП загинула 4-річна дитина

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У четвер, 12 листопада, на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох позашляховиків. Унаслідок зіткнення загинула 4-річна дитина, водія одного з автомобілів затримали.

За даними слідства, аварія сталася близько 14:00 на автодорозі між селами Новий Витків та Корчин Шептицького району. За попередньою інформацією, 43-річний водій Mercedes-Benz ML 350 на заокругленій ділянці виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Audi Q5 під керуванням 29-річного чоловіка.

У салоні Audi перебувала 4-річна донька водія. Внаслідок зіткнення дитина отримала тяжкі травми. Її госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Однак, попри зусилля медиків, менш ніж за три години дитина померла. Водії обох автомобілів не постраждали.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Керманича Mercedes-Benz ML 350 затримано у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП у Львівській області. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. На Київщині п'яний водій на смерть збив жінку та втік із місця ДТП. Українська телеведуча Наталі Салонік потрапила в ДТП і потребує операції після перелому хребта.

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