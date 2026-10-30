На Львівщині п’яний водій на смерть збив 80-річну жінку та втік з місця ДТП

0:00 / 0:00

На Стрийщині повідомили про підозру 51-річному водієві, який збив пішохідку та залишив місце аварії. За даними слідства, рівень алкоголю в його крові у 17 разів перевищував допустиму норму.

ДТП сталася 29 жовтня близько 12:00 у селі Семигинів Стрийського району. Водій автомобіля «Лада» наїхав на 80-річну місцеву мешканку, яка йшла краєм дороги у попутному напрямку.

Після зіткнення чоловік поїхав з місця події. Очевидці викликали екстрену медичну допомогу та поліцію.

Правоохоронці оперативно розшукали водія неподалік місця аварії та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим виявився мешканець сусіднього села, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю становив 3,4 проміле, що у 17 разів перевищує допустиму норму.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої та у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок іншого безпорадного стану, яку він сам поставив в небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Досудове розслідування – Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

У Києві нетверезий водій збив підлітка на електросамокаті.

На трасі Львів–Луцьк сталася смертельна ДТП.

Смертельна ДТП у Фастові: загинуло двоє людей, серед постраждалих — діти.

На Волині п’яний поліцейський збив двох пішоходів і втік.

У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля.

Читай нас у