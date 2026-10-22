На Львівщині померла зв’язкова УПА Марія Мельник на псевдо Фіалка

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У Стрию на Львівщині на 100-му році життя померла учасниця визвольного руху, зв’язкова Української повстанської армії Марія Мельник, відома під псевдо «Фіалка». Про її смерть 22 жовтня повідомила онука Галина.

У 1943 році Марія Мельник вступила до Організації українських націоналістів, а згодом стала зв’язковою УПА. Вона виконувала секретні доручення, передавала повідомлення між населеними пунктами, збирала кошти на продукти й одяг для повстанців, допомагала транспортувати поранених до місць, де їм могли надати медичну допомогу. Також готувала їжу та прала одяг для бійців.

9 лютого 1946 року жінку заарештували у її рідній домівці через співпрацю з УПА. Військовий трибунал засудив її до 10 років позбавлення волі та п’яти років виселення. Спочатку Марію Мельник відправили до концтабору «Нарва» в Естонії, а згодом перевезли до Казахстану, у селище Кенгір.

У червні 1955 року вона вийшла на волю, однак залишилася на засланні в Омській області Росії, де працювала на сплаві лісу. У 1957 році її звільнили зі спецпоселення, після чого вона повернулася в Україну. Проте рідної хати вже не було — її знесли як оселю родини, яку радянська влада вважала ворожою.

За словами онуки, попри пережиті випробування Марія Мельник зберегла любов до життя та віру в людей. Вона згадує бабусю як людину, для якої допомога іншим була одним із головних життєвих принципів.

Джерело: Галина Кравцова, онука Марії Мельник.

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