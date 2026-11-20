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Під час розбору завалів на місці російського удару на Львівщині надзвичайники знайшли маленьке сіре кошеня.

Тварина опинилася серед руїн, але рятувальникам вдалося витягнути її живою.

У ДСНС поділилися кадрами порятунку та наголосили, що кожне життя безцінне — навіть серед болю, тривоги й масштабних руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада окупанти масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами. Під ударом опинилася й Львівщина: зокрема, було зруйновано квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Джерело: ДСНС Львівщини

У Львові внаслідок російського удару вранці 20 листопада загинули двоє людей, також є постраждалі. Крім того, зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів, повідомив міський голова Андрій Садовий.

У Львові та області запроваджені аварійні відключення світла після російських атак. Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопада пошкоджено два автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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