На Львівщині рішення про проголошення 2027-го роком УПА досі не набуло чинності

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Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича досі не набуло чинності. Постанову ще не підписали, а для її введення в дію необхідний підпис виконувача обов’язків голови облради.

Наказ про проголошення наступного року роком УПА та видатних українських діячів наразі залишається нереалізованим. Подальша доля рішення залежить від його підписання уповноваженою посадовою особою.

Козицький зазначив, що постанова обласної ради досі не підписана. Він також наголосив на необхідності враховувати зовнішньополітичні інтереси України та відносини з Польщею.

«Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, досі не підписана і не набула чинності. Переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати зовнішньополітичні інтереси України та добросусідські відносини з Республікою Польща», – написав очільник ОВА.

Він також зауважив, що розуміє чутливість питань історичної пам’яті для українського та польського народів і важливість їх обговорення з взаємною повагою та готовністю до порозуміння.

У пресслужбі Львівської ОВА уточнили, що для набуття постановою чинності її має підписати виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод. Станом на момент повідомлення цього не зроблено. В адміністрації також наголосили, що не були ініціаторами відповідного рішення.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у листі до маршалка Сілезького воєводства Польщі Войцеха Салуги, із посиланням на видання Zachod.

Неоднозначне минуле проти реалій сьогодення: уроки чергового конфлікту між Україною та Польщею.

Нагадаємо, що Туск розкритикував рішення проголосити 2027 рік роком Шухевича, УПА та Ольжича.

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

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