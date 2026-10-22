На Львівщині службовий собака допоміг виявити речовину, схожу на кокаїн

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У пункті пропуску «Грушів» прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з митниками виявили білу порошкоподібну речовину, яка за зовнішніми ознаками схожа на кокаїн.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу, який перевозив автомобіль на причепі та прямував на в’їзд в Україну, прикордонники залучили службового собаку на ім’я Боні для перевірки на можливе перевезення наркотичних речовин.

Собака спрацював біля ділянки під заднім пасажирським сидінням автомобіля. Під час подальшого огляду в пластиковій ємності виявили білий порошок.

За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель Львівської області. Інформацію про виявлення речовини передали до Національної поліції для перевірки та надання правової оцінки.

За цим фактом правоохоронці розглядають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 309 Кримінального кодексу України. Вона стосується незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення та інших дій із наркотичними засобами без мети збуту.

Остаточний склад і походження вилученої речовини мають встановити експерти. Наразі її належність до наркотичних засобів офіційно не підтверджена.

Джерело: 7-й прикордонний Карпатський загін.

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