На Львівщині судитимуть 39-річного чоловіка за зберігання понад 1,2 кг наркотиків

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Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.

За даними слідства, у травні-липні 2026 року чоловік систематично отримував через поштомати посилки із забороненими речовинами. Частину зберігав для власного вживання, решту планував продавати.

Так, упродовж травня-червня він отримав п’ять відправлень із метадоном загальною масою понад 22 г. Наркотик зберігав для власного вживання.

Крім цього, чоловік отримав посилку з трьома окремо упакованими партіями психотропних речовин загальною масою 316 г. За результатами експертиз, у досліджених зразках виявили 200 г PVP, 105 г амфетаміну та 11 г екстазі. Усе це він зберігав удома з метою подальшого збуту.

Згодом він отримав ще одну посилку. Під час огляду відправлення виявили речовини, що містили 424 г PVP та 57 г клефедрону.

У ході невідкладного обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили ще понад 444 г психотропів. За висновками експертів, у перерахунку на чисту речовину вони містили понад 227 г PVP та понад 40 г клефедрону.

Також вилучили 65 окремо упакованих згортків і зіп-пакет із PVP загальною масою майже 100 г.

Чоловікові інкриміновано незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу й особливо небезпечних психотропних речовин із метою та без мети збуту, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України).

Досудове розслідування – СВ ВП № 2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

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