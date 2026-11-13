На Львівщині судитимуть 40-річного чоловіка за поширення дитячої порнографії
Мешканець Яворівського району протягом 2023–2026 років збирав, зберігав і поширював порнографічні матеріали, зокрема файли із сексуальним насильством над дітьми.
Заборонений контент він зберігав у Telegram та на смартфоні, надсилав у приватних повідомленнях і публікував у власній групі месенджера.
Експертиза підтвердила, що вилучені файли містили дитячу порнографію.
Чоловікові інкримінують низку злочинів за статтями 301 та 301-1 КК України. Обвинувальний акт уже скерували до суду.
Джерело: Львівська обласна прокуратура
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У Хмельницькому співробітники правоохоронних органів затримали 50-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні протиправних дій сексуального характеру щодо дітей.
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