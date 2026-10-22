На Львівщині судитимуть іноземця за продаж гуманітарних авто

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На Львівщині судитимуть 35-річного громадянина Молдови за незаконне ввезення 16 автомобілів преміумкласу під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ із завдаванням збитків державі на майже 2 млн грн.

Слідство встановило, що з липня до листопада 2024 року обвинувачений використовував реквізити фіктивного благодійного фонду та залучав всліпу водіїв для перетину кордону через пункти пропуску Шегині – Медика та Устилуг.

Ввезені автомобілі, серед яких BMW, Mercedes-Benz, Audi та Toyota, не потрапили до військових, а були продані за готівку або використовувалися для власних потреб. Детективи БЕБ скерували обвинувальний акт до суду за частиною першою статті 201-4 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді штрафу до 680 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до шести років.

Джерело: Львівська обласна прокуратура та Національна поліція України.

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