На Львівщині сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

У селі Антонівка Журавненської громади на Львівщині виник конфлікт через пропозицію назвати вулицю на честь загиблого військового Богдана Берчака. Ініціаторкою перейменування стала мати захисника, який загинув у 23-річному віці. Однак близько половини мешканців вулиці не підтримали цю ідею.



Ініціативу перейменування вулиці Нова в рідному селі Богдана Берчака його мати висунула в річницю загибелі сина. За словами жінки, вона прагнула зберегти пам'ять про військовослужбовця, який віддав життя, захищаючи Україну.

На вулиці розташовано лише вісім будинків. Проте навіть серед такої невеликої кількості мешканців думки розділилися порівну: чотири домогосподарства підтримали перейменування, ще чотири виступили проти.

Лілія Берчак розповіла про ситуацію в соціальних мережах. Особливо болісною для неї стала відповідь деяких сусідів, які пояснили свою позицію небажанням мати додаткові клопоти.

Про цю ситуацію мати військового Лілія Берчак написалау Facebook.

«Вісім будинків... З них чотири не підтримали. «Для чого нам проблеми, його й так вже нема». Сина нема, але є ми, які прокидаємося щоранку, маємо плани, живемо своє щасливе життя і дуже часто забуваємо завдяки кому», – написала мати військового.

Нагадаємо, що у Києві пройшло опитування щодо перейменування вулиці Зеленогірської у Солом’янському районі на честь Героя України, військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.

У Кам’янці-Подільському порушили питання про перейменування міського стадіону, який із 1994 року носить ім’я Григорія Тонкочеєва — першого секретаря Кам’янець-Подільського міськкому Комуністичної партії.

Раніше в Одесі вулицю Ільфа і Петрова перейменували на честь родини Глодан, яка повністю загинула через війну.