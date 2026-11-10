На Львівщині викрили наркобізнес за участю військовослужбовця
На Львівщині правоохоронці викрили групу з трьох осіб, які організували вирощування та збут канабісу. До незаконної діяльності був причетний військовослужбовець ЗСУ.
Наркотики вирощували на території приватного домоволодіння одного з фігурантів. Там рослини сушили, подрібнювали та фасували для подальшого продажу мешканцям Львова й області. Вартість однієї партії, яку називали «шайбою», становила 6 тисяч гривень.
Трьох учасників групи затримали під час чергового збуту наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 15 кілограмів канабісу, гроші та інші речові докази. За попередніми оцінками, вартість вилученого на чорному ринку становить близько 4,5 млн гривень.
Також правоохоронці встановили використання підроблених медичних документів для незаконного звільнення військовослужбовців від служби за станом здоров’я.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України. Їм загрожує до 10 та 12 років позбавлення волі відповідно.
Джерело: Військова служба правопорядку ЗСУ.