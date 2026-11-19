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Правоохоронці Львівщини спільно з колегами з Луганської області ліквідували транснаціональну мережу контрабанди та збуту наркотичних засобів і психотропів із щомісячним обігом понад 11 мільйонів гривень.

До складу групи входили шестеро жителів Дніпропетровщини віком від 19 до 34 років, які налагодили постачання гуртових партій кратому та електронних сигарет із тетрагідроканабінолом (ТГК) із країн ЄС до України.

Для зберігання та фасування заборонених речовин фігуранти орендували у Дніпрі офіс та п'ять гаражних боксів, через які щомісяця проходило понад тонну «товару». Збут здійснювався через спеціалізовані Telegram-канали як у роздріб, так і великими гуртовими партіями від п'яти кілограмів, а до відправлень залучили двох працівників логістичної компанії. Оплату від клієнтів зловмисники приймали на криптогаманці та банківські картки підставних осіб.

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Під час проведення 15 обшуків правоохоронці вилучили близько тонни кратому, 500 банок із рідиною на його основі, 320 електронних пристроїв та 79 картриджів для куріння із вмістом ТГК, а також чорнову бухгалтерію та обладнання для фасування. Загальна вартість вилученого на «чорному» ринку перевищує 12 мільйонів гривень.

Усім шістьом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах), що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство клопоче про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело: Поліція Львівської області.

Раніше Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин. На момент вчинення першого злочину одному з фігурантів було 17 років, його спільнику — 27 років.

Раніше у Києві суд визнаввинною 34-річну місцеву мешканку в незаконному зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Жінка зберігала PVP, амфетамін та 4-ММС (4-метилметкатинон).

Крім того, 26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.



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