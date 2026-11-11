На Львівщині взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у домашньому насильстві

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На Львівщині 60-річного чоловіка, якого підозрюють у систематичному вчиненні домашнього насильства щодо дружини, взяли під варту. Відповідний запобіжний захід обрали за клопотанням прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури.

Попри попередні покарання, адміністративні протоколи та судимості, чоловік, за даними слідства, продовжував ображати дружину, погрожувати їй і провокувати конфлікти.

За матеріалами слідства, наприкінці жовтня та на початку листопада цього року підозрюваний тричі вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини.

Водночас із кінця вересня, відповідно до рішення суду, він мав перебувати під нічним домашнім арештом на відстані понад 70 км від місця проживання жінки.

Однак це не завадило чоловікові приїжджати до дружини вдень і продовжувати конфлікти. За даними правоохоронців, він ображав жінку, лаявся та погрожував фізичною розправою.

Такі дії тримали потерпілу в постійному страху, морально виснажували її та змушували хвилюватися за власну безпеку.

Як встановило слідство, з 2022 року чоловіка шість разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та один раз — до кримінальної.

Крім того, він двічі був засуджений за завдання легких тілесних ушкоджень дружині.

Наразі на розгляді суду перебувають ще три обвинувальні акти щодо нього за фактами домашнього насильства стосовно дружини.

Попри попередні покарання та судові розгляди, чоловік, за даними прокуратури, не припинив протиправної поведінки.

На початку листопада цього року йому повідомили про нову підозру у вчиненні домашнього насильства за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Прокурорка у провадженні Яна Іванцова наголосила на важливості своєчасного звернення по допомогу в разі домашнього насильства.

«Ніхто не повинен терпіти страх чи загрозу у власному домі. Звернення по допомогу — не слабкість, а перший крок до безпеки. Повідомляйте про факти насильства, адже мовчання створює ілюзію безкарності для кривдника. Що раніше правоохоронцям стає відомо про такі факти, то більше можливостей захистити постраждалих і не допустити тяжких наслідків», — зауважила Яна Іванцова.

Досудове розслідування здійснює відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведено в законному порядку й не встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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