На Львівщині запроваджують погодинне водопостачання через наслідки російської атаки

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У Новояворівську Львівської області планують запровадити подачу води за графіком через перебої з електропостачанням, спричинені російським ударом по об’єкту критичної інфраструктури.

За словами міського голови Володимира Мацелюха, воду подаватимуть за допомогою генераторів. Якщо ситуація не зміниться, 21 жовтня водопостачання здійснюватимуть з 7:00 до 10:00.

На об’єкті оцінюють пошкодження та проводять ремонтні роботи. Точних термінів відновлення електропостачання поки не називають. В інших населених пунктах громади, які обслуговує інший постачальник, вода є, однак тиск знижений.

Джерело: Володимир Мацелюх, міський голова Новояворівська

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