На Львівщині затримали нетверезого водія, який смертельно збив жінку та втік

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На Львівщині правоохоронці затримали 49-річного жителя Дрогобича, який, за даними поліції, у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП і залишив місце події. Унаслідок наїзду загинула 24-річна мешканка Дрогобицького району. Водієві автомобіля Nissan X-Trail загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як попередньо встановили правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталась 25 жовтня близько 18:10 на автодорозі «Мостиська - Самбір – Борислав» у Дрогобицькому районі.

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 24-річну місцеву мешканку, яка із знайомою йшла узбіччям, після чого втік. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до скоєння дорожньо-транспортної пригоди причетний 49-річний житель міста Дрогобич, водій автомобіля Nissan X-trail. Також встановлено, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – вміст алкоголю у крові становив більше 2,5 проміле. Правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Джерело: Поліція Львівської області

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