На Львівщині зниклу 56-річну жінку знайшли мертвою в криниці

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У селищі Щирець Львівського району водолази знайшли тіло 56-річної місцевої мешканки, яка зникла безвісти.

Жінка вийшла з дому 7 жовтня та не повернулася. 8 жовтня на запит поліції рятувальники обстежили водойму й згодом спільно з працівниками ДСНС підняли тіло жінки з криниці.

Джерело: Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області

На Хмельниччині під час звичайних робіт із облаштування криниці сталася трагедія, яка закінчилася загибеллю молодого чоловіка. Через раптовий зсув ґрунту він опинився під землею і не зміг вибратися.

У Білоцерківському районі Київської області рятувальники провели складну операцію з порятунку чоловіка, який упав у криницю. Інцидент стався 22 січня о 15:13 у селищі Гребінки на вулиці Цукровій.

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