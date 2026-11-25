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На Майдані Незалежності в Києві 24 листопада відбулася церемонія прощання з 26-річним громадянином США Гейденом Фішером Міллером, який загинув 9 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині та чиє тіло вдалося повернути й ідентифікувати лише через понад рік.

Гейден народився 15 лютого 1999 року, закінчив Університет Індіани за спеціальністю «Кримінальне правосуддя», пройшов підготовку в офіцерській, піхотній школах і Ranger School, отримав звання першого лейтенанта армії США та кваліфікацію рейнджера, а у 2023 році прибув до України і вступив до Інтернаціонального легіону.

Під час церемонії прощання, де лунали державні гімни України та США, почесна варта передала матері загиблого — американській художниці та письменниці Лорі Рейсі Міллер — український і американський прапори, якими була вкрита домовина. Після завершення війни боєць мріяв залишитися в Україні та допомагати відбудовувати зруйновані міста, а поховають його на батьківщині — у місті Камарільйо в штаті Каліфорнія.

Джерело: Радіо Свобода.

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