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На Миколаївщині стартував капітальний ремонт проблемної ділянки автодороги Р-55 поблизу Веселинового в напрямку Одеси. Роботи охоплять 5,2 км траси та фінансуються Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

Про початок ремонту повідомила компанія «Автомагістраль-Південь», яка виконує роботи.

За даними підрядника, місцеві жителі близько десяти років зверталися з вимогами відновити дорогу. У 2021 році через її незадовільний стан вони двічі виходили на акції протесту.

Наразі ремонтовану ділянку повністю перекрили, для водіїв організували тимчасовий об’їзд.

Під час робіт старе покриття фрезерують, демонтують дорожню основу та облаштовують нову конструкцію із цементобетону. Після розбирання попередньої основи виявилося, що дорога проходить по слабких ґрунтах, які не витримують нормативних навантажень.

Тому підрядник замінює непридатний ґрунт на суглинки з місцевих кар’єрів. Роботи проводять на глибину 1–1,5 метра. Далі передбачено укладання геотекстилю та дренувального піску.

Нова дорожня конструкція складатиметься з дренувального піску завтовшки 20 см, щебенево-піщаної суміші — 21 см, монолітної основи з пісного бетону — 16 см і верхнього цементобетонного покриття завтовшки 26 см.

Фінішний шар планують виконати за технологією «митого бетону», яка передбачає видалення тонкого шару цементного розчину з поверхні свіжого покриття та оголення щебеню.

За поясненням компанії, така технологія має зменшити шум від руху автомобілів, забезпечити краще зчеплення коліс із дорогою та відведення води, а також підвищити стійкість покриття до морозів і протиожеледних реагентів.

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