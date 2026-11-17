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17 листопада на Миколаївщині запрацював новий транзитний центр для людей, які виїжджають із громад Херсонської області. Він може одночасно прийняти до 50 осіб.

Евакуйовані зможуть безоплатно отримати тимчасовий прихисток, гаряче харчування, речі першої необхідності та допомогу з пошуком житла.

Також у центрі працюватимуть медики, психологи, юристи й соціальні працівники, які допомагатимуть із відновленням документів, оформленням виплат та психологічною підтримкою.

Фахівці центру також сприятимуть подальшому розселенню людей у безпечніших областях.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України.

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