На Миколаївщині викрили науковця, який намагався вивезти за кордон секретні розробки

Служба безпеки України завершила розслідування справи щодо фахівця науково-проєктної установи з Миколаївщини. Його підозрюють у спробі незаконно вивезти за кордон технічні розробки, пов’язані з кораблебудуванням. Тепер справу передадуть до суду.

За даними слідства, чоловік збирався передати конструкторську документацію представникам іноземної компанії в одній із країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Передавати ці матеріали за кордон можна лише за спеціальним дозволом держави.

Щоб уникнути виявлення документації під час митного контролю, науковець зберіг файли на електронному носії, який планував вивезти за межі України.

Чоловіка затримали на одному з міжнародних автомобільних пунктів пропуску під час спроби вивезти розробки.

Під час перевірки та обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютери, електронні носії, технічну документацію та інші матеріали. За версією слідства, вони можуть підтверджувати підготовку до передавання розробок іноземній компанії.

Досудове розслідування у справі завершили. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Миколаївській області.

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