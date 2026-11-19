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На Оболонському проспекті в Києві сталася аварія на магістральному водопроводі. Через пошкодження трубопроводу тимчасово припинили водопостачання у двох багатоквартирних будинках.

Пошкодження магістрального водопроводу діаметром 200 мм зафіксували на Оболонському проспекті, 22а.

Через аварію тимчасово припинили водопостачання двох житлових будинків на Оболонському проспекті, 22 та 22а.

Пошкоджену ділянку водопроводу вже перекрили. Щоб усунути аварію, фахівцям потрібно провести земляні роботи у дворі.

Водовідведення з прибудинкової території зараз ускладнене, оскільки засмічена зливова каналізація.

Про це повідомляється з посиланням на "Київводоканал".

У Києві біля метро «Деміївська» прорвало водопровід, вода тече по дорозі.

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