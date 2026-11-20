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Унаслідок негоди 20 листопада на Одещині постраждали четверо людей. Усім травмованим надають медичну допомогу.

В Одесі вітер повалив 41 дерево. Комунальні служби прибирають їх та ліквідовують наслідки негоди.

За прогнозами синоптиків, пориви вітру в області сягатимуть 19–24 м/с, а на узбережжі — до 25–28 м/с.

Мешканців закликають за можливості не виходити на вулицю, не ходити під деревами та триматися подалі від рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Джерело: Одеська ОВА, Одеська міська рада.

Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.

17 листопада на горі Піп Іван зафіксували мороз до -5°C, західний вітер зі швидкістю 22 м/с, густий туман та обледеніння.

У високогір'ї Карпат 19 листопада різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван Чорногірський пориви західного вітру сягають 28 м/с, видимість обмежує густий туман, а температура повітря опустилася до -3 °C. Через високу вологість також відбувається обледеніння.

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