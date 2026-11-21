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Після масованої російської атаки в ніч на 20 листопада енергетикам вдалося частково стабілізувати електропостачання у постраждалих регіонах України. Водночас ситуація в Одеській області залишається складною, повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Водночас ворожі атаки не припиняються. росія навмисно завдає ударів по вже відновлених енергооб'єктах. Крім того, постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють і сповільнюють ремонтні роботи. Через це ситуація з електропостачанням у регіонах може швидко змінюватися", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

"Станом на вечір 21 листопада залишається складною ситуація на Одещині. Через постійні ворожі атаки по магістральних мережах у регіоні відбуваються масштабні знеструмлення, працює автоматичний захист", – зазначає Міненерго.

Щоразу після відновлення електроенергії можливі тимчасові стрибки або зниження напруги, нагадує Міненерго в просить не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетки, це убереже їх від пошкодження.

Росія атакувала енергооб’єкти на Одещині, зафіксовано перебої зі світлом.

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