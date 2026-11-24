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Кількість локальних аварій в електромережах Одеської області після останніх російських атак зросла у 15 разів. Хоча енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після обстрілів, одночасне ввімкнення споживачами потужних побутових електроприладів одразу після подачі напруги спричиняє перевантаження мереж, нові аварії та повторні знеструмлення.

У компанії ДТЕК закликали жителів регіону від’єднувати потужні електроприлади від мережі під час відключень, а після відновлення електропостачання вмикати їх по черзі, поступово збільшуючи потужність електроопалення. Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити аварійність і уникнути повторних вимкнень світла.

Джерело: повідомлення енергокомпанії ДТЕК.

Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Енергетики вже частково відновлюють живлення критичної інфраструктури та шукають технічні рішення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.

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