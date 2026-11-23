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На Одещині правоохоронці розслідують смерть новонародженої дитини, тіло якої виявили у вигрібній ямі на території приватного домоволодіння.

38-річну матір напередодні госпіталізували з кровотечею, а лікарям вона повідомила про викидень.

Медики передали інформацію поліції. Жінка розповіла, що викидень стався у вуличній вбиральні. Під час перевірки правоохоронці знайшли у вигрібній ямі тіло немовляти, термін розвитку якого, за попередніми даними, становив 8–9 місяців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 117 КК України — умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Обставини трагедії встановлюють слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Джерело: Національна поліція України.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом жінкам, які організували схему незаконного передання новонародженої дитини громадянину Китаю за грошову винагороду. Немовля вивезли за межі України у віці півтора місяця.

На Кіровоградщині до суду передали обвинувальні акти щодо двох матерів, чиї немовлята померли після отруєння нітратами. За версією слідства, дітям готували молочні суміші на колодязній воді, у якій концентрація шкідливих речовин перевищувала норму більш ніж у 17 та 36 разів, повідомила обласна прокуратура.

На Одещині судитимуть матір, яка побила 5-річного сина дерев’яним руків’ям сокири.

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