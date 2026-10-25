На Одещині п'яний водій збив двох підлітків і врізався в дерево

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У Березівському районі Одеської області 40-річний водій автомобіля Chevrolet у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на двох 14-річних хлопців, після чого зіткнувся з деревом.

Аварія сталася пізно ввечері 24 жовтня в одному з населених пунктів Великобуялицької громади. Підлітки рухалися узбіччям дороги та отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їх доправили до лікарні.

Перевірка виявила в крові керманича 1,96 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали правопорушника та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння із заподіянням потерпілому тяжкого тілесного ушкодження), вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Одеській області.

19 жовтня поблизу села Почапинці Жмеринської громади на Вінниччині сталася ДТП за участю трьох вантажних автомобілів. Унаслідок зіткнення одного з водіїв затисло в кабіні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували чоловіка та передали його медикам.

На 194-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Андріївка на Житомирщині сталася ДТП за участю вантажівки.

У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.



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