На Одещині помітили ластівок, які не відлетіли у вирій

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На Одещині 26 жовтня помітили ластівок, які досі не вирушили до теплих країв. Орнітолог пояснив, що птахи могли зупинитися для відпочинку перед тривалим перельотом, а затриматися їх спонукали тепла погода та наявність корму.

На території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині зафіксували зграю ластівок, які не відлетіли до теплих країв. Птахи могли затриматися з кількох причин.

Як повідомили у заповіднику, 25 жовтня в селі Маяки біля церкви помітили зграйку міських ластівок, або воронків. Птахи жваво щебетали й кружляли в повітрі, що привернуло увагу фахівців.

Виконувач обов’язків начальника наукового відділу нацпарку, орнітолог, кандидат біологічних наук Сергій Курочкін пояснив, чому ластівки досі залишаються в Україні, хоча більшість їхніх родичів уже вирушила до Африки.

«Звичайно, міські ластівки відлітають у серпні — вересні, тому їхня поява наприкінці жовтня — незвичне явище. Причин затримки може бути кілька», — зазначив фахівець.

Однією з причин могло стати затяжне осіннє тепло. Ластівки живляться комахами, яких ловлять у польоті. Якщо погода залишається теплою і корму достатньо, птахи можуть відкладати відліт, пояснив науковець.

Також на поведінку птахів могло вплинути пізнє вирощування пташенят. Якщо окремі пари розпочали розмноження пізніше, молоді птахи також пізніше стали на крило. Однак ця версія потребує додаткових спостережень.

Крім того, Курочкін звернув увагу на особливий клімат Нижнього Дністра. Річка, плавні й озера створюють сприятливі умови для існування комах. Водойми накопичують літнє тепло й віддають його восени. Завдяки цьому ластівки ще можуть знаходити корм і накопичувати сили перед подальшою міграцією.

Місцевий мікроклімат може бути сприятливішим, ніж у регіонах, де вже похолодало, створюючи для птахів ілюзію продовження літа, додав дослідник.

За його словами, дельта Дністра є південним міграційним центром і природним коридором для перелітних птахів. Ластівки з усієї України рухаються на південь саме цим маршрутом.

«Ця зграя біля церкви могла просто зупинитися в Маяках на перепочинок перед важким кидком через Румунію та Болгарію. Оскільки це південь і поруч є річка з плавнями, ластівки мають чудові шанси накопичити сили. Проте часу в них обмаль — будь-яке серйозне похолодання змусить їх негайно рушити далі», — наголосив фахівець.

Джерело: Нижньодністровський національний природний парк

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