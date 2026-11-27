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Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру посадовцю підрозділу державного архітектурно-будівельного контролю Дачненської сільради. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди у великому розмірі за ч. 3 ст. 368 КК України. За даними прокуратури, йдеться про земельну ділянку на березі Хаджибейського лиману вартістю 17 тисяч доларів.

За даними слідства, чиновник одержав від підприємця 17 000 доларів США за сприяння в ухваленні позитивного рішення депутатами та службовими особами органу місцевого самоврядування.

Питання стосувалося земельної ділянки площею 4 гектари на узбережжі Хаджибейського лиману. За цю суму представник сільради мав забезпечити надання дозволу на розроблення детального плану території для рекреаційної діяльності, а також дозволу на зведення 16 будинків відпочинку.

Посадовця затримали під час одержання неправомірних коштів.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у пів мільйона гривень.

Оперативний супровід — Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Одеській області.

Джерело: Одеська Обласна Прокуратура

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