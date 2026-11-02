На Одещині прикордонники затримали провідників за організацію втечі ухилянтів

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У Подільському районі Одеської області прикордонники викрили та затримали двох жителів Одеси віком 21 та 22 роки, які намагалися доправити військовозобов’язаного чоловіка до українсько-молдовського кордону.

За даними слідства, затримані пристали на пропозицію адміністратора одного з Telegram-каналів щодо підробітку з транспортування клієнта до придністровського сегмента державного рубежу. Під час перевірки на контрольному посту автомобіль із фігурантами зупинили охоронці кордону. У результаті санкціонованих обшуків вилучено транспортний засіб, мобільні телефони та три тисячі доларів США готівкою.

Двом організаторам повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 199 680 гривень. Пасажира притягнуто до адміністративної відповідальності.

Джерело: ДПСУ.

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