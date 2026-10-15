На Одещині судитимуть двох посадовиць за переплату понад 1 млн грн під час закупівлі вугілля для дитячого санаторію

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Директорку та колишню посадовицю державного дитячого санаторію на Одещині обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі майже 250 тонн кам’яного вугілля. За даними слідства, паливо придбали за завищеною ціною, завдавши державному закладу збитків на понад 1 млн грн.

За версією слідства, навесні 2024 року директорка санаторію вирішила заволодіти бюджетними коштами та залучила до реалізації плану підлеглу, яка відповідала за організацію публічних закупівель.

Як стверджують правоохоронці, на вимогу керівниці посадовиця підготувала документацію, яка мала забезпечити перемогу заздалегідь обраного учасника торгів. Для визначення очікуваної вартості закупівлі використали спеціально підготовлені комерційні пропозиції від обраних компаній.

У результаті санаторій придбав майже 250 тонн кам’яного вугілля за ціною понад 13 тисяч гривень за тонну. Водночас, за даними прокуратури, ринкова вартість палива на той момент становила близько 8 тисяч гривень за тонну.

Надалі директорка особисто підписала платіжні документи, на підставі яких постачальник отримав кошти. Загальна сума збитків, завданих державному закладу, перевищила 1 млн грн.

Обом посадовицям інкримінують зловживання службовим становищем, а одній із них також пособництво у вчиненні цього правопорушення. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Оперативний супровід у справі здійснювало Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції. Досудове розслідування проводив територіальний підрозділ поліції.

Водночас обвинувачення не означає доведення вини: її має встановити суд.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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