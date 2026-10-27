На Одещині в мікроавтобусі знайшли понад $270 тисяч, захованих у шкарпетках

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На пункті пропуску «Орлівка» прикордонники та СБУ виявили незадекларовану валюту на суму понад 270 тисяч доларів. Гроші намагався вивезти з України до Туреччини громадянин України, який прямував туди мікроавтобусом.

Під час огляду автомобіля виявили облаштовані схованки в порогах, під капотом і корпусах фар. Готівку, загорнуту в шкарпетки та поліетилен, довелося діставати з частковим демонтажем елементів кузова.

Загалом вилучено $270 400 та €500 євро. На порушника склали протокол. До правоохоронців направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Заходи проводилися спільно з представниками Одеської митниці.

Джерело: Державна прикордонна служба України

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