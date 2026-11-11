На Одещині викрили групу медиків, які оформлювали чоловікам інвалідність для ухилення від мобілізації

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Працівники Державного бюро розслідувань викрили в Одеській області групу медичних працівників, які за 8 тисяч доларів обіцяли військовозобов’язаним чоловікам оформити інвалідність для отримання відстрочки від мобілізації.

Для реалізації оборудки лікарі вигадували пацієнтам діагнози, підмінювали результати аналізів і оформлювали медичні документи без фактичного обстеження.

За даними ДБР, організатором оборудки був лікар одного з центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. До незаконної діяльності він залучив ще шістьох медиків різних спеціальностей.

Організатор підшукував чоловіків, готових заплатити за фіктивні медичні документи. Після цього до роботи долучалися його спільники, які забезпечували оформлення необхідних довідок і результатів обстежень.

Зокрема, сімейна лікарка створювала в електронній системі направлення на обстеження навіть для чоловіків, із якими не мала підписаних декларацій.

Щоб підтвердити вигадані захворювання, учасники схеми вдавалися до фальсифікацій: підмінювали біологічні зразки здорових чоловіків та змінювали результати лабораторних досліджень.

У такий спосіб медики оформлювали документи, які мали стати підставою для встановлення інвалідності та отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Раніше у столиці викрили 59-річну жінку, яка, за даними слідства, організовувала оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку за 20 тисяч доларів. Схема мала допомагати їм уникати мобілізації.

На Київщині викрили ймовірну схему оформлення довічної групи інвалідності за 10 тисяч доларів. Серед затриманих — директор районної лікарні, приватний підприємець і колишній член медико-соціальної експертної комісії.

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