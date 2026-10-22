На Одещині зацвів рідкісний вид рослини з Червоної книги України

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на півдні Одещини зафіксували цвітіння мачка жовтого — рідкісної лікарської рослини, занесеної до Червоної книги України. Незвичне явище спостерігали наприкінці жовтня, коли більшість рослин уже завершили період цвітіння.

Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відео з квіткою.

Мачок жовтий належить до родини макових. Це трав’яниста рослина, яка зазвичай сягає 20–50 сантиметрів заввишки, а іноді виростає до одного метра. Усі її частини містять жовтий молочний сік. Рослина поширена на узбережжях Атлантичної Європи, Середземного, Чорного й Азовського морів.

Мачок жовтий має не лише декоративне, а й лікарське значення. Його надземну частину заготовляють під час цвітіння та використовують як сировину для фармацевтичної промисловості. Рослина містить низку алкалоїдів, зокрема глауцин, який застосовують для виготовлення лікарських препаратів.

Зокрема, речовини, отримані з мачка жовтого, використовують у виробництві препаратів «Глаувент» і «Бронхолітин», які застосовують для полегшення кашлю. Водночас сама рослина містить біологічно активні сполуки, тому використовувати її для самолікування небезпечно.

Іван Русєв назвав цвітіння квітки символічним привітанням українським захисникам і захисницям, завдяки яким працівники національного парку можуть продовжувати досліджувати дику природу та фіксувати вплив війни на довкілля.

Джерело: Іван Русєв.

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