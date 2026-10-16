На Одещині знайшли рослину, пов’язану зі світом Гаррі Поттера

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В Одеській області, на території Нижньодністровського національного природного парку, дослідники помітили чорну бузину — рослину, яка має не лише кулінарне й ботанічне значення, а й літературну історію. Саме з бузини, за задумом авторки Джоан Роулінг, була виготовлена одна з наймогутніших чарівних паличок у всесвіті Гаррі Поттера.

«А ви знали, що за образом чарівної палички з улюбленої історії про Гаррі Поттера стоїть назва цілком реальної рослини?» — йдеться в повідомленні.

Як розповіла фахівчиня Наталя Товстуха, наприкінці літа та на початку осені чорна бузина (Sambucus nigra L.) привертає увагу гронами блискучих чорно-фіолетових ягід.

За її словами, знайомий багатьом кущ, який іноді виростає до невеликого дерева, приховує чимало цікавого. Бузину здавна використовують у народній медицині, а її квітки та плоди знайшли застосування в кулінарії.

З ароматних квіток рослини готують чай, а з ягід — варення, повидло, киселі та соки.

Чорна бузина залишила слід і в літературі. Наталя Товстуха згадала казку Ганса Крістіана Андерсена «Бузинова матуся», у якій звичайна рослина стає символом чарівного світу, де оживають спогади та народжуються казки.

Шанувальники історій про Гаррі Поттера також можуть упізнати бузину завдяки Бузиновій паличці — одній із наймогутніших чарівних паличок у вигаданому всесвіті Джоан Роулінг.

«Ця рослина має й літературну історію. Пам’ятаєте казку Ганса Крістіана Андерсена “Бузинова матуся”? У ній звичайна бузина стає символом чарівного світу, де оживають спогади й народжуються казки. А шанувальники Гаррі Поттера неодмінно згадають Бузинову паличку — одну з наймогутніших чарівних паличок у світі Джоан Роулінг. Щоправда, магія цієї палички — частина чарівного всесвіту, а не ботанічних властивостей рослини», — зазначила фахівчиня.

Попри широке використання бузини в кулінарії, у реальному світі з цією рослиною потрібно бути обережними.

Наталя Товстуха наголошує, що сирі ягоди, листя, кора та інші частини рослини можуть спричинити отруєння. Для приготування страв можна використовувати лише правильно визначені стиглі плоди, які пройшли належну термічну обробку.

Отже, чорна бузина, яку дослідники помітили в Нижньодністровському національному природному парку, поєднує природну красу, кулінарні традиції та цікаву літературну історію. Проте її зв’язок із магією Гаррі Поттера залишається частиною художнього світу, тоді як у природі важливо пам’ятати про правила безпечного поводження з рослиною.

Про знахідку повідомили дослідники парку, оприлюднивши фотографії рослини.

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