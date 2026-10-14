На Полтавщині лісівники випустили фазанів у дику природу

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На Полтавщині лісівники поповнили природні угіддя фазанами звичайними. Понад вісім років єгері Приміського лісництва Слобожанської філії ДП «Ліси України» займаються розведенням цих птахів, щоб збільшувати їхню чисельність у дикій природі.

Щороку угіддя області поповнюються новими фазанами. Для цього працівники лісового господарства забезпечують птахам належні умови вирощування та поступової адаптації до природного середовища.

Вирощування дикого птаха у вольєрних умовах потребує спеціального догляду та належної інфраструктури. На території господарства організували повний цикл розведення фазанів.

Він передбачає інкубатор для виведення пташенят, кімнату з брудером для їхньої перетримки та вольєри, де молоді птахи адаптуються перед випуском у природу.

Під час вибору місць для розселення лісівники враховують природні потреби птахів.

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Фазанів випускають на територіях із густими чагарниками, високою травою та поблизу водойм. Такі місця забезпечують птахам достатню кормову базу й укриття від хижаків.

Завдяки роботі єгерів фазанів поступово повертають до природних угідь Полтавщини, створюючи умови для їхнього подальшого існування в дикій природі.

Про це повідомляє філія "Слобожанський лісовий офіс".

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