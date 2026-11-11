На Полтавщині мобілізували чоловіка після інсульту: справу розслідує ДБР

На Полтавщині чоловіка мобілізували попри перенесений інсульт і наявність хронічних захворювань. Після втручання Офісу омбудсмена Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо дій посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Справу відкрили за фактом можливого перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень.



Так, Лубінець зазначив, що про цю історію стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України на Полтавщині, і тепер вона отримала продовження.

Тоді до нього звернулася жінка зі скаргою на можливі порушення прав її сина під час мобілізації.

Омбудсмен повідомив, що після його реагування є конкретні результати:



Перше. Військова служба правопорядку провела перевірку та підтвердила факти, про які повідомляла мати.

Друге. У діях окремих посадових осіб одного з відділів Полтавського районного ТЦК та СП виявили ознаки кримінального правопорушення.

Третє. Матеріали перевірки передали до Державного бюро розслідувань у Полтаві.

Четверте. ДБР розпочало досудове розслідування за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

"Розслідування триває. Тепер завдання слідства - встановити всі обставини та надати діям посадовців належну правову оцінку. Ми стежитимемо за його перебігом", - наголосив Лубінець.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У Чернівцях оголосили підозри посадовцям ТЦК, які затримали багатодітного чоловіка з відстрочкою, — Лубінець.

Лубінець заявив, що хабар за звільнення з ТЦК може сягати 20 тисяч доларів.

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