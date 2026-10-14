На Полтавщині після отруєння помер 15-річний хлопець

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У Полтавській області помер 15-річний підліток, якого напередодні госпіталізували з ознаками отруєння. Медики намагалися врятувати його життя, однак хлопець помер у лікарні.

За інформацією правоохоронців, 13 жовтня близько 16:00 до поліції Миргородського району надійшло повідомлення про смерть 15-річного хлопця. Напередодні вночі його доправили до лікарні з ознаками інтоксикації.

Попри зусилля медиків, врятувати підлітка не вдалося.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Тіло неповнолітнього направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, зокрема що саме спричинило отруєння та за яких умов виникла інтоксикація.

Остаточні висновки щодо причин смерті мають бути зроблені після проведення необхідних досліджень.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

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