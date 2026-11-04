На Полтавщині ремонтують важливу трасу для гуманітарних та евакуаційних маршрутів

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У Полтавській області продовжують ремонтувати автомобільну дорогу Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин. Наразі підрядні організації відновлюють найбільш пошкоджені відрізки траси, яка відіграє важливу роль у транспортному сполученні північних районів Сумської області зі столицею та центральними регіонами України. Цей маршрут також використовують для гуманітарних перевезень та евакуації.

Де ремонтують трасу Р-60

Основні ремонтні роботи зосереджені на території Чорнухинської громади Лубенського району Полтавської області.

Тут підрядники застосовують технологію влаштування великих карт нового асфальтобетонного покриття. Такий метод дозволяє замінити зношені ділянки дорожнього полотна та відновити його рівність.

Напередодні дорожники завершили ремонт від межі із Сумською областю до села Юсківці Лохвицької міської громади.

Поблизу Лохвиці розчищають узбіччя

Паралельно з ремонтом дорожнього покриття роботи тривають поблизу міста Лохвиця. Там розчищають узбіччя від деревної порослі та чагарників.

Це має покращити оглядовість для водіїв і зменшити ризик дорожньо-транспортних пригод.

Чому траса Р-60 важлива для логістики

Автомобільна дорога Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин є одним із найкоротших транспортних маршрутів, що з'єднує північні райони Сумської області зі столицею та центральною частиною України.

Траса має важливе логістичне значення для забезпечення прифронтових і деокупованих територій Сумщини. Нею також користуються гуманітарні місії, евакуаційний транспорт та екстрені служби.

Відновлення дорожнього покриття на цій ділянці має покращити транспортне сполучення та умови пересування важливими логістичними маршрутами регіону.

Про це інформується з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

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