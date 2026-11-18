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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників Управління Служби безпеки України в Полтавській області та адвоката, яких звинувачують у вимаганні й одержанні 110 тис. доларів неправомірної вигоди. Про це 18 листопада 2026 року повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

За інформацією медіа, у справі фігурують начальник слідчого відділу обласного управління СБУ Олександр Попп, старший слідчий цього підрозділу Сергій Геращенко та адвокат В'ячеслав Делія. За даними слідства, посадовці через посередника вимагали кошти у власника підприємства, директор якого підозрюється у постачанні обладнання до рф через підставні фірми в Казахстані.

За вказану суму правоохоронці обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості з директором компанії, не звертатися до суду з клопотаннями про його арешт і блокування активів підприємства, а також фактично припинити кримінальне переслідування. Фігурантів викрили у квітні 2026 року одразу після отримання другої частини хабаря у розмірі 55 тис. доларів.

Окрім цього, слідство встановило, що адвокат переконав підприємця передати додатково 8 тис. доларів нібито для підкупу судді, який мав затвердити угоду про визнання винуватості. Насправді зв’язків із суддею захисник не мав і планував привласнити ці кошти.

Дії співробітників СБУ кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а адвоката — як пособництво, шахрайство та підбурювання до надання хабаря. Обвинувальний акт скерували до суду 17 листопада. Раніше суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн для Олександра Поппа та 4 млн грн для Сергія Геращенка.

Джерело: САП та НАБУ.

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