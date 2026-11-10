На Полтавщині засудили до в'язниці чоловіка, який жорстоко побив та підпалив жінку

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У Кременчуцькому районі Полтавської області 58-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство співмешканки з особливою жорстокістю. Під час конфлікту він облив 55-річну жінку легкозаймистою речовиною та підпалив її. Від отриманих опіків потерпіла померла в лікарні.

Вину чоловіка в суді довели прокурори Кременчуцької окружної прокуратури. Його дії кваліфікували за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Трагедія сталася 6 травня 2026 року в одному із сіл Кременчуцького району.

Слідство встановило, що того дня чоловік і його 55-річна співмешканка вживали алкоголь за місцем проживання. Між ними виникла сварка, під час якої 58-річний чоловік узяв пляшку з легкозаймистою речовиною, облив нею жінку та підпалив.

Потерпіла, охоплена полум'ям, змогла добігти до сусідки. Та викликала медиків і правоохоронців.

За висновками експертів, жінка отримала понад 70% термічних опіків тіла. Попри зусилля лікарів, через 10 днів вона померла в реанімаційному відділенні лікарні.

Суд призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Свою вину у скоєному чоловік визнав.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Кременчуцького районного управління поліції ГУНП у Полтавській області.

Нагадаємо, обвинувальний акт щодо чоловіка прокурори скерували до суду влітку 2026 року.

Про це повідомили у прокуратурі.

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