На порталі Дія з'явилася можливість отримати витяг із Реєстру ветеранів війни

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Ветерани та члени сімей загиблих захисників відтепер можуть оформити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни на порталі «Дія». Сформований документ підтверджує відповідний статус та є необхідним для оформлення державних пільг і соціальних гарантій.

Послуга доступна громадянам, відомості про яких внесені до реєстру, зокрема учасникам бойових дій, учасникам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Для замовлення документа необхідно авторизуватися на порталі, перейти до послуги «Витяг з Реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран PRO» та підтвердити заяву, після чого оброблений PDF-файл із QR-кодом та кваліфікованим електронним підписом відомства надійде в особистий кабінет і на електронну пошту. Окрім цього, розширено можливості отримання витягу через ЦНАП — відтепер його можуть оформлювати діти ветеранів віком до 23 років або їхні законні представники для отримання державної підтримки на здобуття освіти.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів України.

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