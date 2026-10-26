На порталі Дія з'явилася можливість отримати витяг із Реєстру ветеранів війни
Ветерани та члени сімей загиблих захисників відтепер можуть оформити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни на порталі «Дія». Сформований документ підтверджує відповідний статус та є необхідним для оформлення державних пільг і соціальних гарантій.
Послуга доступна громадянам, відомості про яких внесені до реєстру, зокрема учасникам бойових дій, учасникам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам з особливими заслугами перед Батьківщиною.
Для замовлення документа необхідно авторизуватися на порталі, перейти до послуги «Витяг з Реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран PRO» та підтвердити заяву, після чого оброблений PDF-файл із QR-кодом та кваліфікованим електронним підписом відомства надійде в особистий кабінет і на електронну пошту. Окрім цього, розширено можливості отримання витягу через ЦНАП — відтепер його можуть оформлювати діти ветеранів віком до 23 років або їхні законні представники для отримання державної підтримки на здобуття освіти.
Джерело: Міністерство у справах ветеранів України.
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